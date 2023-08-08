الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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كانييه ويست مفاجأة حفل ترافيس سكوت في روما

منذ 12 دقيقة
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فاجأ نجم الراب كانييه ويست جمهور زميله مغني الراب ترافيس سكوت في روما، بمشاركة تعتبر الأولى له على المسارح، منذ انقلاب أوضاعه رأساً على عقب بسبب تصريحاته المعادية للسامية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022.

وفي سلسلة فيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل، يظهر استقبال سكوت لزميله خلال جولته في سيرك ماكسيموس في العاصمة الإيطالية روما، وأداءهما معاً أغنيتين ألهبتا المسرح.

وخلال أداء سكوت لأغاني ألبومه الجديد “يوتوبيا”، توقف ودعا كانييه الموجود في الكواليس، إلى المسرح لأداء أغنية “الحمد لله” من ألبوم ويست “دوندا” (2021) وأغنية “لا أستطيع إخباري بشيء”من ألبوم ويست “التخرج” (2007).

قبل البدء بالغناء، توجه سكوت إلى الجمهور بالقول: “لا توجد مدينة يوتوبيا من دون كانييه ويست، لا يوجد ترافيس سكوت من دون كانييه ويست. ولا توجد روما من دون كانييه ويست… تفضل أشعل المسرح وأمتعنا”، فارتفعت الصيحات وتعالت الهتافات.

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