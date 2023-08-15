أغلى 10 صفقات فى تاريخ كرة القدم.. نيمار على العرش

دخل لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، بانضمامه إلى تشيلسي، أمس الاثنين.

وأعلن تشيلسي تعاقده رسميا مع كايسيدو لمدة 8 سنوات، مع خيار التمديد لموسم إضافي، قادما من برايتون.

ورجحت العديد من التقارير الصحفية، أن الصفقة كلفت تشيلسي 133 مليون يورو، ليصبح بذلك ثالث أغلى صفقة في التاريخ، بعد البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

وفيما يلي قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:

1- نيمار (البرازيل): من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

2- كيليان مبابي (فرنسا): من موناكو إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 180 مليون يورو.

3- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون إلى تشيلسي عام 2023 مقابل 133 مليون يورو.

4- جواو فيليكس (البرتغال): من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 126 مليون يورو.

5- ديكلان رايس (إنجلترا): من وست هام إلى أرسنال عام 2023 مقابل 122 مليون يورو.

6- إنزو فرنانديز (الأرجنتين): من بنفيكا إلى تشيلسي عام 2023 مقابل 121 مليون يورو.

7- فيليبي كوتينيو (البرازيل): من ليفربول إلى برشلونة عام 2018 مقابل 120 مليون يورو (إضافة إلى 40 مليون مكافآت، حسب تقارير صحفية).

8- أنطوان غريزمان (فرنسا): من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 مقابل 120 مليون يورو.

9- جاك جريليش (إنجلترا): من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي عام 2021 مقابل 117 مليون يورو.

10- إدين هازارد (بلجيكا): من تشيلسي إلى ريال مدريد عام 2019 مقابل 115 مليون يورو.