كردادي تهدي المغرب ميدالية "تاريخية"

أهدت فاطمة الزهراء كردادي، سيدات المغرب أوّل ميدالية في سباق الماراثون ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد إحرازها برونزية مونديال بودابست، السبت، إثر حلولها وراء الإثيوبيتين أماني بيريسو شانكولي، وغوتيتوم جبراسيلاسي.

وسجّلت شانكولي البالغة من العمر 31 عاماً، ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية في شوارع العاصمة المجرية، متقدّمة على مواطنتها وحاملة اللقب جبراسيلاسي (2:24:34 س)، فيما بلغ توقيت كردادي (31 عاماً) ساعتين و25 و17 ثانية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ومع برونزية كردادي (31 عاما) غير المسبوقة لسيدات المغرب في ماراثون بطولة العالم، تكون قد أهدت بلادها ثاني ميدالية في المونديال الحالي، بعد ذهبية سفيان البقالي في سباق 3 آلاف م موانع، والثالثة للعرب بعد برونزية القطري معتز برشم في الوثب العالي.

وكانت كردادي، قد فازت بلقب الدورة الثانية والثلاثين لماراثون مراكش الدولي، الذي أقيم في منتصف مايو من العام الماضي.

وحققت العداءة المغربية ذلك اللقب، بعدما قطعت مسافة السباق في زمن قدره ساعتين و24 دقيقة و59 ثانية، محطمة بذلك الرقم القياسي لذلك الماراثون.

كما تمكنت كردادي من تحطيم الرقم القياسي لماراثون الرباط الدولي بعد أن فازت بلقب النسخة السادسة لسباق السيدات، محققة رقما قياسيا بتسجيل ساعتين و25 دقيقة و3 ثوان.