كرواتيا تحرز لقب كأس هوبمان للتنس

تفوق الكرواتي بورنا تشوريتش 6-1 و6-4 على السويسري لياندرو ريدي ليقود بلاده للفوز 2-صفر وحصد لقب كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس للمرة الثانية، الأحد.

وجاء انتصار تشوريتش، بعد تفوق مواطنته دونا فيكيتش 6-3 و6-4 على سيلين نايف، لتصبح كرواتيا أول دولة تحرز اللقب بعد عودة البطولة إلى جدول المسابقات عقب غياب أربع سنوات.

وسويسرا ضمن أنجح الدول في هذه البطولة التي انطلقت في 1989، والتي اختير اسمها على اسم للأسترالي هاري هوبمان، وتوجت باللقب أربع مرات منها في 2019 بقيادة الأسطورة المعتزل روجر فيدرر.

وافتقد سويسرا لاعبتها البارزة بليندا بنتشيتش بعد انسحابها من التشكيلة، وحقق الفريق الشاب فوزين على الدنمرك وفرنسا ليتصدر المجموعة الأولى، لكنه فشل في مجاراة كرواتيا في اللقاء النهائي على الأراضي الرملية في نيس.

وحسم تشوريتش المصنف 15 عالميا أول مجموعة في 31 دقيقة وتعافى من فقدان إرساله في المجموعة الثانية ليحسم المباراة ويحطم قلوب السويسريين.

وفي وقت سابق، تبادلت فيكيتش كسر الإرسال مع منافستها نايف في بداية المباراة، قبل أن تستغل المصنفة 22 عالميا خبرتها وتكسر إرسال منافستها السويسرية في الشوط الثامن وتفوز بالمجموعة.

وتحلت فيكيتش بالكثير من الصبر وأظهرت مهارتنا في المجموعة الثانية لتحسم الانتصار وتمنح بلادها التفوق.

وسبق لكرواتيا أن أحرزت اللقب في 1996، عندما فازت على المنافس ذاته في النهائي على الأرضية الصلبة في بيرث، وتحقق الانتصار آنذاك بفضل جوران إيفانيسيفيتش وإيفا مايولي.