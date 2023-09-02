كريستيا تطيح بالمصنفة الرابعة ريباكينا خارج أمريكا المفتوحة

أطاحت الرومانية سورانا كريستيا بصاحبة الضربات القوية المصنفة الرابعة إيلينا ريباكينا من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوز مثير 6-3 و6-7 و6-4 في وقت متأخر أمس الجمعة 1\9\2023 لتبلغ الدور الرابع في فلاشينج ميدوز للمرة الأولى في مسيرتها.

ودخلت ريباكينا المباراة وكانت الأكثر نشاطا بين اللاعبتين بعد انسحاب الأسترالية أيلا تومليانوفيتش منافستها في الدور الثاني لكن بطلة إنديان ويلز وروما، التي كانت تضع ضمادة على كتفها الأيمن، كانت بدايتها بطيئة.

وكسرت كريستيا إرسال بطلة ويمبلدون السابقة في الشوط الرابع من المجموعة الأولى وواصلت المصنفة 30 عالميا حصد النقاط من وسط الملعب بينما تقدمت مبكرا في المباراة.

وانتفضت اللاعبة البالغ عمرها 33 عاما، التي خسرت مباراتيها السابقتين أمام القازاخستانية ريباكينا المولودة في موسكو، في بداية المجموعة الثانية لكنها خسرت إرسالها على الفور حيث استعادت منافستها قوتها مرة أخرى ببعض الضربات الأرضية القوية.

وفشلت ريباكينا، وصيفة بطلة أستراليا المفتوحة، في استغلال نقطتين للفوز بالمجموعة والنتيجة 6-5، وأهدرت فرصتين أخريين لإدراك التعادل في الشوط الفاصل، لكنها حسمت الفوز بضربة ناجحة عبر الملعب مما أسعد جماهير ملعب لويس أرمسترونج.

لكن كريستيا استجمعت قواها لتهيمن على المجموعة الفاصلة وتقدمت 4-1 قبل أن تتصدى لمحاولة عودة متأخرة من ريباكينا وتختتم المباراة بكسر إرسال متأخر حاسم بعد خطأ مزدوج في ضربة الإرسال من منافستها.

وقالت كريستيا “هذا أفضل جمهور لعبت أمامه على الإطلاق. شكرا لكم على الدعم. إنها الساعة 12 مساء لذلك شكرا لكم على حضوركم وإضفاء هذه الأجواء الرائعة.

“سعيدة جدا بالفوز. لقد خسرت أمامها مرتين وهي لاعبة جيدة والمصنفة الرابعة عالميا. كنت أعلم أنها ستكون معركة صعبة. أنا سعيدة جدا. إنها لحظة رائعة بالنسبة لي”.

وستلتقي كريستيا في الدور المقبل مع السويسرية بليندا بنتشيتش المصنفة 15 لكن اللاعبة الرومانية قالت إنها لا تتطلع إلى الأمام كثيرا.

وأضافت “إنها مباراة واحدة في كل مرة. في هذه المرحلة من البطولة يلعب الجميع بشكل رائع وأنا سعيدة لأن العمل يؤتي ثماره”.