كريم فهمي لصوت بيروت إنترناشونال: "ألذ دماغ" سيجمعني للمرة الاولى مع شقيقي

حقق كريم فهمي نجومية من خلال الكتابة والتمثيل وهو له تجارب عدة في هذين المجالين. ويتحدث كريم فهمي لـ”صوت بيروت إنترنالشونال” عن هاتين التجربتين، فيقول: “بين مهنة التأليف والتمثيل، أواصل مسيرتي الفنية إذ تشهد الفترة المقبلة عددًا من المشاريع السينمائية التي أخوضها كمؤلف بجانب مشاركتي فيها كممثل، ويؤكد أن مشروعاته السينمائية الجديدة التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة ستكون من تأليفه، أبرزها الفيلم الذي انتهى من كتابته أخيرًا، ويحمل اسم “دماغ ألماظ”، وسيجمعه بشقيقه الفنان المصري أحمد فهمي.

يؤكد كريم فهمي، أن الفيلم الجديد ليس كوميديًا ولكن يتضمن مواقف مضحكة، وسيحاول الاستفادة من وجود نجم كوميدي مثل أحمد فهمي في تقديم عمل يمتع الجمهور، ويقول: “انتهيت من كتابة الفيلم، ورغم أن العمل ليس كوميديًا، لكنني أطمح للاستفادة من وجود شقيقي أحمد في الفيلم، باعتباره نجمًا كوميديًا معروفًا، والاستفادة من خفة ظله وتقديم مواقف مضحكة لزيادة جرعة الكوميديا”.

ورغم العلاقة الوثيقة التي تجمعه بشقيقه وحالة التفاهم الكبيرة بينهما بجانب امتهانهما المهنة نفسها، إلا أن كريم فهمي لم يشارك شقيقه أحمد في التمثيل سوى من خلال تجربة واحدة، ويقول: “الفيلم الجديد سيكون أول تجربة تمثيل حقيقية وكبيرة بيننا، فلأول مرة أتعاون مع شقيقي في التمثيل كبطولة، بعد أن ظهرت معه كضيف شرف في مسلسل “سره الباتع” رمضان الماضي”.

يبدو أن السينما تشغل بال كريم فهمي، إذ يشير إلى أن لديه مشروعًا سينمائيًا جديدًا سيقوم ببطولته، ويقول: “انتهيت من كتابة فيلم جديد، سأبدأ فيه قبل أن أدخل فيلمي مع شقيقي أحمد فهمي، وفيلمي الجديد يحمل اسم “ألذ أعدائي” وينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن كوميدي”.

أشار إلى أنه على الرغم من انتهاء كتابة سيناريو الفيلمين لكنه اعتاد على إجراء تعديلات على السيناريو، ويقول: “أعكف بشكل مستمر على التطوير والتعديل حتى دخول التصوير بهدف خروج العمل في أفضل مستوى من الإتقان”.

وغاب كريم فهمي عن المشاركة في بطولة دراما رمضان لمدة 3 سنوات منذ آخر عمل قدمه عام 2020 وهو “ونحب تاني ليه”، أعقبها ظهوره كضيف شرف في أعمال أخرى ثم تجربته الأخيرة التي قدمت خارج موسم رمضان “أزمة منتصف العمر”، ليؤكد أنه يجري قراءة سيناريو مسلسل جديد لكنه لم يحسم موقفه من العمل.