كفيتوفا تبلغ دور الستة عشر في ويمبلدون

تأهلت بترا كفيتوفا إلى الدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية منذ فوزها باللقب قبل تسعة أعوام بتغلبها على الصربية ناتاليا ستيفانوفيتش المتأهلة من التصفيات بنتيجة 6-3 و7-5 في مواجهة توقفت بسبب الأمطار اليوم السبت.

واحتاجت اللاعبة التشيكية المصنفة التاسعة إلى أربع فرص لحسم المجموعة الأولى مع تجمع السحب الداكنة فوق الملعب رقم اثنين إذ أطاحت منافستها المصنفة 225 عالميا بضربة أمامية خارج الملعب.

واستشاطت ستيفانوفيش غضبا عند التعادل 1-1 في المجموعة الثانية عندما سددت ضربة إرسال ساحقة ناجحة أكدتها تكنولوجيا عين الصقر لكن الحكم قرر إعادة تنفيذ الإرسال بعدما تسبب قرار أحد حكام الخطوط في منع كفيتوفا من رد الكرة.

ولم تستطع ستيفانوفيتش نسيان الأمر وبدت مشتتة الذهن وخسرت إرسالها بعد ضربة ناجحة من كفيتوفا.

لكن اللاعبة البالغ عمرها 28 عاما، والتي تغلبت على كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور الأول، ردت كسر الإرسال في الشوط التالي غير أنها لم تستطع مجاراة هجوم كفيتوفا لتفقد إرسالها مرة أخرى وتتأخر 3-2.

وتراجع أداء كفيتوفا، الفائزة باللقب مرتين أولهما في 2011، لتتقدم ستيفانوفيتش 5-4 قبل هطول الأمطار بغزارة.

وبعد توقف لمدة ساعتين بسبب الأمطار، بدت كفيتوفا عازمة على حسم المواجهة سريعا.

وأدركت ستيفانوفيتش التعادل ست مرات في الشوط الأخير وحصلت على ثلاث فرص لكسر الإرسال، وانتصرت في أطول سلسلة لتبادل الضربات في المباراة والتي وصلت إلى 20 ضربة.

وبعد فقدانها ثلاث فرص للفوز بالمباراة، حسمت كفيتوفا التأهل من الفرصة الرابعة لتبلغ دور الستة عشر حيث تنتظر الفائزة من مواجهة بيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة 2019 والتونسية أُنس جابر المصنفة السادسة.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 33 عاما والتي حققت فوزها الثامن على التوالي في الملاعب العشبية بعد فوزها بلقب ألمانيا المفتوحة في برلين “مرت فترة طويلة منذ بلوغي الأسبوع الثاني في ويمبلدون لذا أنا سعيدة جدا”.

وأضافت “أحب اللعب على الملاعب العشبية، وأحبها أكثر عندما يكون إرسالي جيدا”.