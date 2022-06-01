بالفيديو اليسا تتصدر الترند.. والسبب "البطاطا"

تصدرت اليسا الترند خلال الساعات الاخيرة الماضية، ولكن هذه المرة لم تكن اغنية جديدة لها بل كلمة “بطاطا” ، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر إطلاق مبادرة “جسور” بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، المنعقدة الثلاثاء في الأردن.

انتشر فيديو لها وهي تلقي كلمة امام الحضور، واقترفت خلال الكلمة زلة لسان، وانتشر الفيديو الخاص بها بسرعة البرق، ولكن اليسا كانت تملك سرعة الرد بحيث اعلنت ان هذه الزلة ستكون الترند على مواقع التواصل.

وبدل أن تقول “بطالة”، أخطأت فقالت “البطاطا”، ثم سارعت إلى إصلاح الكلمة.

لكنها علقت على هذا الخطأ العابر، معتبرة أن زلتها هذه ستصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي وسط تصفيق الحاضرين.

وفعلاً، انتشر الفيديو كالنار بالهشيم، حيث رأى البعض أن الفنانة كانت تشعر بالجوع، في حين اعتبر آخرون أنه مجرد خطأ بشري، والخطأ وارد.

يذكر أن أعمال “جسور”، وهو المنتدى العربي الأول من أجل المساواة، كانت اختتمت، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمّان برعاية اللجنة الأممية “الإسكوا”. وقد اختارت “الإسكوا” إليسا وجها دعائيا لها.