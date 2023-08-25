كلوي كارداشيان تسمح لمعجبيها بجولة في مطبخها

قدمت كلوي كارداشيان لمعجبيها جولة داخل مطبخها الفاخر في منزلها الذي تبلغ تكلفته 20 مليون دولار في لوس أنجلوس.

شاركت النجمة العالمية، البالغة من العمر 39 عاماً، نظرة عن كثب على مسكنها الفاخر، عبر قصصها على “إنستغرام”. وأظهرت منشورات كلوي العديد من موجودات المطبخ، كالأوعية الكبيرة المليئة بالفاكهة، إضافة إلى جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة على جدار بلون الكريم، بجانب نافذة تطل على حديقة المنزل.

يتميز المطبخ أيضاً بألواح أرضية بنية فاتحة، بالإضافة إلى طاولة الطعام ذات اللون الرمادي الداكن، والتي تم تزيينها بمصابيح على شكل زهور.

وعلى يمين منطقة تناول الطعام توجد مساحة معيشة أخرى، قامت كلوي بتأثيثها بأرائك بيضاء مريحة المظهر.

كما توجد أربع وحدات رفوف تصل إلى السقف وتضم خمسة رفوف واسعة ومضيئة، يحتوي الرفان السفليان على سلال وصناديق تحتوي على الوجبات السريعة المفضلة لعائلتها. وفي الجزء الخلفي من حجرة المؤن، توجد وحدة رفوف منفصلة تحتوي على بعض أواني طعام للمناسبات الخاصة، وأطباق التقديم.

وكانت كلوي انتقلت أخيرا إلى قصر جديد في هيدن هيلز يقع مباشرة بجوار المنزل الضخم لوالدتها كريس جينر، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.