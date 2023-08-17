الخميس 1 صفر 1445 ﻫ - 17 أغسطس 2023 |
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كورتوا حارس ريال مدريد يخضع لجراحة في الركبة

منذ 4 دقائق
تيبو كورتوا

تيبو كورتوا

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أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الخميس أن حارس المرمى تيبو كورتوا خضع لجراحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى.

وغادر الحارس البلجيكي البالغ من العمر 31 عاما ملعب التدريب باكيا قبل أسبوع وأظهر فحص الرنين المغناطيسي وجود تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وأضاف ريال في بيان “سيبدأ كورتوا برنامج إعادة التأهيل في الأيام المقبلة”.

كما تعرض إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد لإصابة مماثلة وخضع اللاعب الجديد أردا جولر لجراحة في الركبة هذا الأسبوع.

ويواجه فريق المدرب كارلو أنشيلوتي منافسه ألميريا بعد غد السبت في ثاني مبارياته في الدوري هذا الموسم.

    المصدر :
  • رويترز

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