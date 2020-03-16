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كورونا: حرقة قلب زوجة أصغر ضحية الفيروس التاجي في المملكة المتحدة

نيك ماثيوز، هو والد لولدين ، من نيلسي بريستول ، كان يعاني من ظروف صحية وتوفي بسبب فيروس كورونا صباح السبت الماضي.

تكلمت زوجة نيك ، ماري عن حرقة قلبها و انكسارها كونها زوجة ورفيقة روح أصغر ضحية كورنا في المملكة المتحدة.

ماري ماثيوز : ” زوجي توفى عن عمر يناهز ال-59 صباح السبت الماضي ، بعد عن تعرض إلى مرض كوفيد-17 بسبب فيروس كورونا “.

كتبت ماري على صفحتها في الفيسبوك : السبت ، الساعة ثالثة فجراً فقدت زوجي وحبيبي لا بل صديق العمر ”

تابعت ماري ” لا استطيع أنا أولادي شارل وبن أن نكون أقل فخراً لوجود نيك في حياتنا ” ، ” كعائلة المرحوم نيك ما زلنا أنا وأولادي نخضع للحجر الصحي إلى أن تظهر نتائج فحص كورونا الذي خضعنا له ، نتفهم لطفكم و وحاجتكم ل زيارتنا وتعزيتنا ولكننا نفضل لسلامتكم وسلامة عائلتكم البقاء بعيداً ليتضح كل شيء”.

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في بيانٍ لها صرحت مستشفيات جامعة بريستول “NHS FOUNDATION TRUST ” : ” نأسف لاخباركم أن الرجل الذي كان يتلقى الرعاية عندنا ، قد فارق الحياة بعد أن كان مريض كوفيد-17 “.

حتى الآن ، سجلت المملكة المتحدة 35 وفاة مشابهة ( نتيجة فيروس كورونا ). تراوحت اعمار الضحايا بين 59 و 94 جميعهم كان يعاني من ظروف صحية معينة . هناك 1,372 حالة مؤكدة ، في حين إرتفع عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم إلى 40,279 بنتيجة سلبية ل-38,907 شخص.

قال وزير الصحة مات هانكوك ، لشبكة سكاي نيوز ،”سنطلب من أكثر من 700 شخص أن يعزل نفسهم في المنازل في الأسابيع المقبلة .” كما صرح هانكوك في برنامج ” SOPHY RIDGE ” يوم الأحد ، أنه من المرجح أن تحتاج المملكة المتحدة أضعاف العدد الحالي من أجهزة التهوئة الموجودة في المملكة متخوفاً من الضغوط التي ستتعرض لها المستشفيات .كما قال :”قد نطلب من المسنين الضعفاء حماية أنفسهم بالعزل الذاتي مع تفشي الفيروس إلى مدة تصل 4 أشهر على الأقل ”

ختاماً أكد هانكوك ، أنه سيوافي المسنين بأدق تفاصيل الفيروس ومتى يجب عليهم البدء بالعزل الذاتي في الوقت المناسب وذلك لتقديره مدى صعوبة هذا الطلب “.

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية في موقع Sky News

المصدر راديو صوت بيروت إنترناشونال Sky News
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