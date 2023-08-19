كوكو جوف تصعق شيانتيك لتبلغ نهائي سينسناتي للتنس

حققت كوكو جوف انتصارها الأول في ثماني مواجهات أمام إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا لتتأهل إلى نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس اليوم السبت.

وقدمت جوف أداء دفاعيا استثنائيا لتتغلب على منافستها البولندية البالغ عمرها 22 عاما بنتيجة 7-6 و3-6 و6-4.

وصعدت اللاعبة الأمريكية الشابة لمواجهة الفائزة من مواجهة أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا والتشيكية كارولينا موخوفا.

وقفزت جوف في الهواء وسط تشجيع الجماهير بعد حسم فوزها الصعب.

وأبلغت جوف محطة تنس تشانل “كنت أعلم أن مواجهتها ستكون صعبة، ولن أحصل على فرصتي بسهولة اليوم.

“استفدت من فرصي وقاتلت من أجل كل نقطة. كنت سلبية في المجموعة الثانية لكني عدت وكنت أقول لنفسي ‭’‬أنت مقاتلة، يمكنك فعل ذلك‭’‬”.

وأضافت “هذا يوضح أنه بإمكاني فعل ذلك. هناك من شكك في أسلوبي لكني ما زلت أتطور”.

وزادت الشكوك بعد خروجها من الدور الأول في ويمبلدون في الشهر الماضي.

وقالت جوف “قلت لنفسي إما أترك هذا الأمر ليسحقني أو انتفض، وقررت أن انتفض”.

وارتفع مستوى جوف منذ بداية موسم الملاعب الصلبة في أمريكا حيث فازت باللقب في واشنطن وبلغت دور الثمانية في كندا المفتوحة، قبل بلوغها أول مباراة نهائية لها في بطولات فئة ألف نقطة.