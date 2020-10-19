كويكب بحجم “ثلاجة” يصطدم بالأرض قبل يوم من الانتخابات الأمريكية

كثيرة هي التحذيرات التي أطلقتها المؤسسات الأمريكية من مخاوف التلاعب والتأثير الخارجي على مستقبل الانتخابات القادمة المقرر عقدها في الثالث من نوفمبر القادم ، ولكن التأثير الذي لم يكن في الحسبان هو أن أيكون قادم من الفضاء.

توقع عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي “نيل ديغراس تايسون”، أن كويكبا بحجم الثلاجة، يمكن أن يسقط على الأرض، قبل يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشر “تايسون”، على صفحته الخاصة على “إنستجرام”، قائلا: “كويكب 2018VP1، بحجم الثلاجة، يندفع نحونا بسرعة تزيد عن 25 ألف ميل في الساعة (40.2 ألف كيلومتر في الساعة)”.

وأضاف: “يمكنه (الكويكب) أن يلمس الأرض في 2 نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات الرئاسية”.

وأشار “تايسون” إلى أن الكويكب ليس كبيرا بما يكفي لإحداث ضرر.

وتابع: “لذا إذا جاءت نهاية العالم في عام 2020، فلن يكون ذلك خطأ الكون”.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قد ذكرت، في أغسطس/آب الاضي، أن الكويكب “2018 VP1″ سيقترب من الأرض في 2 نوفمبر/تشرين الثاني”.

ووفقا لعلماء الفلك، سيطير على مسافة 384 ألف كيلومتر من الأرض، وأن احتمال دخول كويكب إلى الغلاف الجوي للأرض هو 0.41%.

وتم اكتشاف”2018 VP1″ في 3 نوفمبر/تـشرين الثاني 2018، والذي ينتمي إلى مجموعة أبولو، أي الكويكبات التي تعبر مسارات تحليقها مدار الأرض.

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات، حيث يتنافس كل من الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب”، ومرشح الحزب الديمقراطي “جو بايدن”، للفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.