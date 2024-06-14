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كيت أميرة ويلز: أحرز تقدماً جيداً في علاج السرطان

منذ 17 ثانية
كيت أميرة ويلز البريطانية

كيت أميرة ويلز البريطانية

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قالت كيت أميرة ويلز البريطانية إنها تحرز تقدما جيدا في العلاج الكيميائي الوقائي الذي تخضع له، لكنها “لم تتجاوز مرحلة الخطر”، وذلك قبل أول ظهور علني لها غدا السبت منذ خضوعها لجراحة كشفت إصابتها بالسرطان.

وأضافت كيت في رسالة شخصية مكتوبة ونُشرت اليوم الجمعة أنها “تأثرت بشدة” بآلاف الرسائل الرقيقة من أنحاء العالم عقب إعلان إصابتها بالسرطان في مارس آذار.

وتابعت أن تلك الرسائل تركت أثرا كبيرا في نفسها وزوجها الأمير وليام وريث العرش البريطاني.

وذكرت “أحرز تقدما جيدا، لكن مثلما يعلم أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام حلوة وأيام مرة”.

وأردفت “في هذه الأيام المرة، تشعرون بالضعف والتعب وعليكم الاستسلام لراحة أجسادكم. لكن في الأيام الحلوة، حينما تشعرون بأنكم أقوى، تريدون اغتنام الشعور بالعافية بأكبر قدر”.

    المصدر :
  • رويترز

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