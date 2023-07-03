الأثنين 15 ذو الحجة 1444 ﻫ - 3 يوليو 2023 |
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كيريوس ينسحب من بطولة ويمبلدون بسبب الإصابة

منذ ساعتين
نيك كيريوس

نيك كيريوس

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أعلن الأسترالي نيك كيريوس، الذي بلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس العام الماضي، انسحابه من المسابقة هذا العام بسبب إصابة في المعصم، وقبل انطلاق البطولة الكبرى، الاثنين.

وكتب اللاعب البالغ عمره 28 عاما على إنستجرام “أنا حزين حقا لإعلان أني سأكون مضطرا للانسحاب من ويمبلدون هذا العام”.

وأضاف “لقد بذلت قصارى جهدي حتى أكون جاهزا بعد الخضوع لجراحة، وحتى يكون بوسعي الظهور في ملاعب ويمبلدون مجددا”.

وتابع “خلال فترة عودتي، شعرت ببعض الألم في معصمي خلال الوجود في مايوركا. خضعت لفحوص كإجراء احترازي واتضح وجود تمزق في الأربطة”.

وواصل كيريوس “حاولت أن أفعل كل شيء حتى أكون جاهزا، وأنا محبط لأقول إن مشكلتي ترتبط بعدم توفر الوقت الكافي قبل ويمبلدون”.

وخضع كيريوس لجراحة في الركبة اليسرى في وقت سابق هذا العام، وخسر في أول مباراة بعد غياب خمسة أشهر حين تعثر أمام الصيني وو يبينغ في الدور الأول لبطولة شتوتجارت المفتوحة الشهر الماضي.

وغاب كيريوس عن بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في القدم تعرض لها خلال سرقة سيارته. وانسحب اللاعب أيضا من بطولتي هاله ومايوركا.

    المصدر :
  • رويترز

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