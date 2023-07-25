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كيف تجنب كيليان مورفي "التدخين الشره" خلال تجسيد أوبنهايمر؟

منذ 21 ثانية
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كي لا تلتصق به صفة المدخّن الشره، ويكون مثالاً سيئاً للجمهور، لجأ بطل فيلم “أوبنهايمر” الممثل الإيرلندي كيليان مورفي، إلى تدخين السجائر العشبية البديلة في الفيلم الذي يحقق ضجة في سوق السينما العالمي حالياً، منذ عرضه في السينما في 21 تموز.

وبعد أن كشف مورفي في تصريح سابق يعود إلى عام 2016، أنه اضطر إلى تدخين حوالي 3000 سيجارة خلال مواسم مسلسله “الأقنعة الهزيلة Picky Blinders”، أكد أنه في أي عمل مقبل سيكون بعيداً كلياً عن التدخين.

اضطر مورفي إلى تدخين حوالي 3000 سيجارة خلال تمثيله في مواسم مسلسله “الأقنعة الهزيلة Picky Blinders”، وأكد أنه في أي عمل مقبل سيكون بعيداً كلياً عن التدخين.

وكي لا يضطر إلى تدخين كمية كبيرة من السجائر في فيلمه الجديد، تحايل كيليان (47 عاماً) على الأضرار الصحية، مستبدلاً السجائر الحقيقية بأخرى من الأعشاب، ليتمكن من تجسيد دور “أبو القنبلة النووية” المدمن على التدخين والكحول، وفقاً لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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