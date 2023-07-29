كيف تحمي طفلك من أشعة الشمس؟

وسط الظروف الجوية السائدة، أوصت الخبيرة الألمانية ساندرا شنايدر، الوالدين بحماية الأطفال حديثي الولادة من أشعة الشمس الحارقة، من خلال البقاء في المنزل خلال فترة الظهيرة.

وفي حال الاضطرار للخروج من المنزل خلال فترة الظهيرة التي تكون فيها أشعة الشمس في ذروتها، ينبغي حماية الطفل من خلال ارتداء ملابس طويلة مصنوعة من الكتان أو الحرير، وقبعة تغطي مؤخرة العنق، مع الحرص على البقاء في الظل قدر الإمكان.

وبدءاً من عمر 6 أشهر، يمكن استعمال كريم واقٍ من أشعة الشمس، على أن يتم تطبيقه على الوجه واليدين والقدمين. ويراعى أيضاً أن يخلو الكريم من المواد العطرية والأصباغ والكحول والبارابين، لضمان عدم تهيج بشرة الطفل.