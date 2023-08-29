كيف تربي طفلك في بيئة خالية من الوجبات السريعة؟

يشكّل تعزيز جو خالٍ من الوجبات السريعة لأطفالك في عالم مليء بخيارات الوجبات السريعة المغرية والمريحة معركة شاقة.

ومع ذلك، من خلال اتخاذ موقف مدروس واستباقي، يمكنك إنشاء بيئة محبة تشجع على روتين الأكل الصحي والرفاهية العامة.

إليكم بعض النصائح لتربية أطفالكم في بيئة خالية من الأطعمة المصنعة.

1 جعل الوجبات الخفيفة الصحية في متناول أيديهم

عندما تكون الخيارات الصحية متاحة بسهولة، فمن المرجح أن يختارها أطفالك لوجباتهم والوجبات الخفيفة. قم تقليل توافر الوجبات الخفيفة السكرية والمصنعة. إضافة إلى ذلك، احتفظ بمجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة الصحية في متناول يدك ليختار منها طفلك.

قم بملء المخزن بمجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

2 ثقف أطفالك

اشرح لأطفالك ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن وفوائد تناول الأطعمة الكاملة للتغذية. وأشرك أطفالك في التعرف على المجموعات الغذائية المختلفة وقيمها الغذائية وكيفية تأثيرها على أجسامهم. إلى جانب ذلك، ساعدهم على فهم عيوب تناول الكثير من الوجبات السريعة. ومن خلال تمكينهم بالمعرفة، فإنك تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.

3 إشراك أطفالك في التخطيط للوجبات

اطلب من أطفالك إبداء ملاحظاتهم، وأشركهم في التخطيط وإعداد وجبات الطعام، وحاول وضع اقتراحاتهم موضع التنفيذ.

كما يمكن السماح للأطفال باختيار المكونات الطازجة من السوق والمشاركة في الطهي. وبالتالي سيشعرون بمزيد من المسؤولية، مما سيحفزهم على تناول طعام صحي أكثر.

اجعل وقت تناول الطعام ممتعًا من خلال تجربة البدائل الإبداعية واللذيذة للوجبات السريعة.

4 استخدم الوجبات السريعة في بعض الأحيان فقط

بدلاً من مجرد حظر الوجبات السريعة، فمن الأفضل تقييد استخدامها كعلاج. بدلًا من اعتباره بديلاً عاديًا للوجبات، اعتبره متعة خاصة.

ومع ذلك، ضع قواعد واضحة، مثل السماح بالاستخدام في بعض الأحيان أو مرة واحدة في الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، تجنب استخدام الوجبات السريعة كمكافأة أو عقاب. وبدلاً من ذلك، ابحث عن حوافز غير غذائية للاحتفال بالإنجازات أو السلوك الجيد.

5 كن مثالا يحتذى به

عادة ما يقلد الأطفال والديهم ويعاملونهم باحترام كبير في جميع الظروف. تذكر أن عاداتك الغذائية الصحية يمكن أن يكون لها تأثير قوي على تفضيلات أطفالك الغذائية وعاداتهم الغذائية.

إن اتخاذ قرار بتناول وجبات جيدة مطبوخة في المنزل بدلاً من الوجبات السريعة سيساعدك على التأكد من أنك قدوة لأطفالك.