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كيف علّقت نبيلة عبيد على دور مي عمر في مسلسلها الجديد "إش إش"؟

منذ ساعتين
الفنانة نبيلة عبيد

الفنانة نبيلة عبيد

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علّقت الفنانة نبيلة عبيد على تجسيد الفنانة مي عمر دور راقصة في مسلسلها الجديد “إش إش”، الذي من المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان المقبل، من إخراج زوجها محمد سامي.

وقالت نبيلة: “مي عمر ممثلة رائعة، وأتمنى نجاحها في مسلسل “إش إش”، خصوصا أن محمد سامي مخرج استثنائي، وتحمّست كثيراً للمسلسل، وهو من أول الأعمال التي سأتابعها في رمضان 2025”.

وأضافت: “أرى أن مي سوف تنجح بشكل كبير في دور الراقصة، لأنها تمتلك المقومات الفنية التي تساعدها في إجادته، فدور الراقصة يتطلب مواصفات خاصة في الفنانة التي تقدّمه، وهو ما أراه متوافراً في مي”.

يُذكر أن نبيلة عبيد، قدمت العديد من الأعمال الفنية التي ظهرت من خلالها بشخصية راقصة، ومنها “الراقصة والسياسي” و”الراقصة والطبّال”.

يُشار الى أن نبيلة عبيد تغيب عن الشاشة منذ أربع سنوات، حيث كان آخر أعمالها الفنية مسلسل “سكر زيادة” الذي عُرض عام 2020، وشاركها في بطولته كلٌ من: نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد السقا والفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

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