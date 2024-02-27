الثلاثاء 17 شعبان 1445 ﻫ - 27 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأسباب شخصية.. الأمير وليام يعتذر عن حضور مراسم تأبين "والده الروحي"

منذ ساعة واحدة
الأمير البريطاني وليام

الأمير البريطاني وليام

A A A
طباعة المقال

أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير وليام الثلاثاء أن الأمير اعتذر عن حضور مراسم تأبين “والده الروحي” ملك اليونان الراحل قسطنطين في قلعة وندسور لأسباب شخصية غير محددة .

وقال قصر كنسينجتون في لندن “للأسف، لن يتمكن أمير ويلز من حضور مراسم تأبين الملك قسطنطين هذا الصباح لأمر شخصي”.

ورفض القصر الإدلاء بأي تفاصيل أخرى. ويأتي ذلك بعد خضوع كيت زوجة ولي عهد بريطانيا (42 عاما) لعملية جراحية في البطن الشهر الماضي، وقال مصدر ملكي إن صحتها في تحسن.

وبعد العملية التي أجريت لكيت، أرجأ وليام (41 عاما) واجباته الرسمية ليعتني بزوجته وأطفالهما الثلاثة، وعاد ليستأنف مهامه في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي غياب وليام في ظل غياب والده الملك تشارلز حاليا عن واجباته العامة بسبب خضوعه للعلاج من نوع غير محدد من السرطان.

وفي غياب العاهل البريطاني، أصبحت زوجته كاميلا من أبرز أعضاء العائلة المالكة الذين يتولون مسؤوليات عامة إذ كان من المقرر أن يرافقها أعضاء آخرون من العائلة المالكة لحضور مراسم تأبين الملك الراحل قسطنطين، أحد أقرباء العائلة المالكة البريطانية، الذي توفي في يناير كانون الثاني العام الماضي عن عمر يناهز 82 عاما.

    المزيد من منوعات

    مايلي سايرس
    أغنية "فلاورز" لمايلي سايرس تفوز بجائزة الأغنية الفردية الأكثر مبيعا في 2023
    صورة من مهرجان صور السينمائي الدولي
    افتتاح مهرجان صور السينمائي الدولي في المسرح الوطني اللبناني
    شذى حسون
    شذى حسون طرحت ثاني أغنياتها الخليجية للعام ٢٠٢٤ بعنوان "كان واضح"

    الأكثر قراءة

    مستوطنة كريات شمونة
    رئيس بلدية كريات شمونة يدعو المستوطنين للمغادرة فوراً.. "حزب الله آتٍ"
    مسيرة من نوع "هيرمز 450"
    هيرمز 450.. ماذا تعرف عن الطائرة الإسرائيلية التي أسقطتها وحدة الدفاع الجوي بحزب الله؟
    غارة إسرائيلية على بعلبك
    الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الغارة على بعلبك.. ماذا استهدفت!؟