لأول مرة.. إسبانيا بطلة كأس العالم للسيدات

سجلت القائدة أولجا كارمونا هدفا في الشوط الأول لتقود إسبانيا للفوز بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى بتغلبها 1-صفر على إنجلترا أمام 75784 متفرجا في استاد أستراليا اليوم الأحد.

وافتقد المنتخب الإسباني جهود أبرز لاعباته بسبب تمرد وقع ضد المدرب خورخي فيلدا قبل عدة أشهر وخسر 4-صفر أمام اليابان في دور المجموعات، لكنه تفوق على إنجلترا في النهائي ليفوز عن جدارة ببطولة كبرى للمرة الأولى في ثالث مشاركة له في كأس العالم.

وكادت إسبانيا أن تضاعف تقدمها عندما حصلت على ركلة جزاء في الشوط الثاني لكن حارسة مرمى إنجلترا ماري إيربس تصدت لها.

وهذه ثاني هزيمة يتعرض لها المنتخب الإنجليزي في 39 مباراة منذ تولي سارينا فيخمان المسؤولية لكنها حرمت المنتخب من أول لقب في البطولة بعد فوزه ببطولة أوروبا العام الماضي.

وجاءت بداية أول نهائي كأس عالم تغيب عنه أمريكا وألمانيا هادئة لكن إنجلترا كانت لها الأفضلية إذ سددت المهاجم لورين هيمب الكرة باتجاه المرمى في الدقيقة الخامسة قبل أن يحرمها إطار المرمى من التسجيل بعد 12 دقيقة.

وجاء الرد الإسباني فوريا، إذ لعبت كارمونا كرة عرضية لم تتمكن الشابة سالما بارايويلو من لمسها قبل أن تتصدى الحارسة لتسديدة ألبا ريدوندو من القائم البعيد.

وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة 29 بعدما فقدت إنجلترا الكرة في منتصف الملعب ولعبت أبييرا تمريرة طولية إلى ماريونا كالدينتي التي هيأت الكرة إلى كارمونا التي اخترقت منطقة الجزاء وأطلقت تسديدة إلى داخل الشباك.

بعد الهدف مالت الكفة لصالح إسبانيا التي هيمنت على الدقائق المتبقية من الشوط الأول وأطلقت بارايويلو تسديدة في إطار المرمى قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، غيرت فيخمان طريقة اللعب لتعتمد على أربع لاعبات بدلا من ثلاث في خط الدفاع ودفعت بلورين جيمس في خط الهجوم بدلا من أليسا روسو.

ولم تتغير طريقة لعب إسبانيا التي واصلت التقدم وتصدت إيربس لتسديدة من كالدينتي من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وحرمت العارضة بونماتي من التسجيل من تسديدة بعيدة المدى بعد مرور ساعة وطالبت لاعبات إسبانيا باحتساب ركلة جزاء بعدما اعتبرن أن كيرا والش لمست الكرة بيدها داخل المنطقة.

وبعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد، حصلت إسبانيا على ركلة جزاء لكن إيربس تصدت لتسديدة جينيفر إيرموسو من علامة الجزاء.

وسددت جيمس كرة أبعدتها حارسة مرمى إسبانيا كاتا كول بصعوبة إلى فوق العارضة في الدقيقة 75 لكن إسبانيا لم تقنع بتقدمها واقتربت أونا باتيي من التسجيل لكن إيربس كانت بالمرصاد في الدقيقة 90.

واندفعت كل لاعبات إنجلترا عندما حصلن على ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن كول خارجت بهدوء وأمسكت بالكرة في رابع مباراة دولية تخوضها.