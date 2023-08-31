لأول مرة.. استدعاء نكيتياه لاعب أرسنال لمنتخب إنجلترا

تلقى إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال أول استدعاء لمنتخب إنجلترا حيث أعلن المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلته لمواجهة أوكرانيا خارج الديار في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 الأسبوع المقبل.

وانضم أيضا إلى التشكيلة مدافع تشيلسي الشاب ليفي كولويل لكن لم يتم استدعاء زميله رحيم سترلينج رغم بدايته الرائعة في الموسم الجديد.

ويعد نكيتياه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب إنجلترا تحت 21 عاما واستهل الموسم بشكل جيد مع أرسنال بتسجيل هدفين في أول ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ساوثجيت عن نكيتياه وكولويل “لاعبان شابان يؤديان عروضا رائعة.

“قاما بعمل جيد مع منتخبات الناشئين والشباب لدينا. قضى ليفي وقتا معنا في الصيف”.

وحافظ ساوثجيت أيضا على ثقته في مدافع مانشستر يونايتد هاري مجواير على الرغم من عدم مشاركته مع ناديه حتى الآن هذا الموسم بينما احتفظ بجوردان هندرسون الذي انضم إلى نادي الاتفاق السعودي في يوليو تموز.

وعن استبعاد سترلينج مرة أخرى قال ساوثجيت “هناك منافسة كبيرة على هذا المركز. أنا سعيد حقا بأدائه مع تشيلسي لكن الجميع بدأ الموسم جيدا”.

وستواجه إنجلترا، التي تتصدر المجموعة الثالثة، منتخب أوكرانيا في بولندا في التاسع من سبتمبر أيلول قبل أن تواجه اسكتلندا وديا في الأسبوع التالي.