الثلاثاء 21 محرم 1445 ﻫ - 8 أغسطس 2023 |
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لأول مرة في تاريخها.. كولومبيا تبلغ دور الـ8 في كأس العالم للسيدات

منذ 6 دقائق
منتخب كولومبيا للسيدات

منتخب كولومبيا للسيدات

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أحرزت كاتالينا أوسمي هدفا في الشوط الثاني لتقود كولومبيا للفوز 1-صفر على جاميكا والتأهل لأول مرة إلى دور الثمانية في كأس العالم للسيدات لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وأسعد هدف القائدة أوسمي في الدقيقة 51 الجماهير الكولومبية بشدة في استاد ملبورن المزدحم ليضرب الفريق القادم من أمريكا الجنوبية موعدا مع إنجلترا من أجل مكان في قبل النهائي.

وكانت المباراة قوية بدنيا في شوطها الأول، لكن الوضع تغير تماما عقب هدف أوسمي حيث هاجم الفريقان بشراسة.

وسنحت لجاميكا عدة فرص لإدراك التعادل لكنها اكتفت ببلوغ الأدوار الإقصائية في مشاركتها الثانية في كأس العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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