الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
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لأول مرة منذ انضمامه.. ميسي لا يسجل مع انتر ميامي

منذ 37 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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‭ ‬أصبح ليونيل ميسي على بعد مباراة واحدة من لقبه الثاني مع إنتر ميامي بعد الفوز مجددا بركلات الترجيح على سينسناتي ليقود فريقه إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة القدم عقب التعادل 3-3 بعد وقت إضافي الليلة الماضية.

وأخفق النجم الأرجنتيني في هز الشباك لأول مرة منذ وصوله للولايات المتحدة الشهر الماضي، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين في الشوط الثاني ليساعد فريقه في تحويل تأخره 2-صفر إلى تعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

ولعب الحارس دريك كالندر دور البطولة للمرة الثانية خلال مباراتين، بعد المساهمة في التتويج بلقب الدوري الأمريكي-المكسيكي بنفس الطريقة أمام ناشفيل يوم الأحد الماضي، إذ تصدى لركلة ترجيح من نيك هاجلاند فيما سدد بنجامين كريماشي الركلة الأخيرة لإنتر ميامي ليفوز رفاق ميسي 5-4 عقب مباراة قوية.

واستمرت سلسلة انتصارات ميامي منذ انضمام ميسي والذي ساعد الفريق في تحقيق لقبه الأول منذ دخوله الدوري الأمريكي عام 2020، وينتظر لقبه الثاني حين يستضيف هيوستون دينامو يوم 27 سبتمبر أيلول المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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