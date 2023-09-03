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لأول مرة.. وليد توفيق في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

منذ 8 دقائق
النجم وليد توفيق

النجم وليد توفيق

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سجل المطرب اللبناني وليد توفيق حضوره الأول في مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بالقاهرة أمس السبت بحفل حضره الآلاف من الجمهور المصري والعربي.

وشارك توفيق في الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بعد غياب سنوات عن الغناء في مصر.

وقال توفيق مخاطبا الجمهور “وحشتوني، وحشتني مصر وشعب مصر الحبيب.. سنين بعدتنا عن بعض الكورونا ربنا ميجبهاش تاني يا رب”.

وعلى مدى نحو الساعة شارك الفنان وليد توفيق جمهور الحفل مجموعة من أحدث أغانيه مثل (أصحاب السعادة) و(يا عسل) إلى جانب أخرى قديمة يحفظها الجمهور المصري عن ظهر قلب من بينها (تيجي نقسم القمر) و(على كوبري 6 أكتوبر) و(انزل يا جميل في الساحة) و(إيه العظمة دي كلها).

وفي وقت سابق قدم فنان الإيقاع سعيد الأرتيست وفرقته وبعض المواهب الشابة تنويعات موسيقية على الطبلة وآلات أخرى تفاعل معها الجمهور تصفيقا وغناء.

كما قدم كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلون (صوت العاصمة) أغنيات لبعض المطربين الراحلين منهم فريد الأطرش ومحمد قنديل وكارم محمود إضافة إلى أغنيات لمحمد منير وماجدة الرومي.

ويمتد برنامج مهرجان الذي انطلق في 25 آب/ أغسطس الماضي حتى السابع من أيلول/ سبتمبر حيث يحيي الموسيقار عمر خيرت حفل الختام.

    المصدر :
  • رويترز

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