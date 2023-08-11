الجمعة 24 محرم 1445 ﻫ - 11 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأوّل مرّة.. تأهّل تاريخيّ لإسبانيا إلى الدور نصف النهائي

منذ 5 دقائق
منتخب إسبانيا للسيدات (رويترز)

منتخب إسبانيا للسيدات (رويترز)

A A A
طباعة المقال

تأهلت إسبانيا إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة، بعد أن سجلت البديلة سلمى بارايويلو هدف الفوز على هولندا 2-1 في الوقت الإضافي، اليوم الجمعة.

وقالت مهاجمة برشلونة (19 عامًا) التي كسرت التعادل: “هذا يعني لي كل شيء، كانت لحظة استثنائية ونشوة مذهلة، أنا في أقصى درجات السعادة”.

وتلتقي إسبانيا المصنفة السادسة عالميًا، التي لم تتخط دور 16 في مشاركتين سابقتين في النهائيات، مع اليابان أو السويد من أجل مقعد في النهائي في أوكلاند يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت كل الأهداف متأخرة إذ منحت ماريونا كالدينتي التقدم لإسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وانتزعت فان دير جرات التعادل بالدقيقة 91 في مباراتها الأخيرة قبل الاعتزال، لتنقل المواجهة إلى وقت إضافي أمام أكثر من 32 ألف مشجع في استاد ولينجتون.

وأصبحت هولندا، المصنفة التاسعة ووصيفة بطلة النسخة السابقة الولايات المتحدة، آخر مرشحة للقب تودع البطولة العامرة بالمفاجآت، إذ خرجت أميركا وألمانيا وكندا والبرازيل بالفعل.

وجاء التأهل التاريخي لإسبانيا رغم تمرد اللاعبات خلال التحضير للبطولة، حيث رفضت 15 لاعبة الانضمام للمنتخب في سبتمبر/ أيلول الماضي بداعي تأثير المنافسات على صحتهن النفسية وعواطفهن، ووجهن شكاوى مباشرة ضد المدرب خورخي بيلدا.

وأعلن الاتحاد الإسباني عن دعم بيلدا، لكن عادت ست لاعبات فقط من المتمردات للمشاركة في كأس العالم.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

كريستيانو رونالدو
رونالدو يتفوّق على منافسيه.. أعلى المشاهير دخلًا وتأثيرًا عبر "انستغرام"
لاعبة إنكلترا لورين جيمس
بعد دهس لاعبة من نيجيريا.. إيقاف لاعبة إنكلترا لمباراتين
ظاهرة "النينيو"
مركز أميركي يُرجّح استمرار ظاهرة "النينيو" في الشتاء

الأكثر قراءة

انقلاب شاحنة في الكحالة
فيديو وصور.. مسلحو حزب الله يطلقون نيران أسلحتهم على أهالي "الكحالة"!
ماريان الحويك - رياض سلامة - رجال سلامة - نادي سلامة
ضربة قاصمة.. عقوبات أمريكية "صارمة" على الحسابات المالية لرياض سلامة ورفاقه
عناصر أمنية قرب شاحنة الكحالة
غزوة الكحالة.. تفاصيل أحداث الموت التي اندلعت بسبب شاحنة سلاح حزب الله