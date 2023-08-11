لأوّل مرّة.. تأهّل تاريخيّ لإسبانيا إلى الدور نصف النهائي

تأهلت إسبانيا إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة، بعد أن سجلت البديلة سلمى بارايويلو هدف الفوز على هولندا 2-1 في الوقت الإضافي، اليوم الجمعة.

وقالت مهاجمة برشلونة (19 عامًا) التي كسرت التعادل: “هذا يعني لي كل شيء، كانت لحظة استثنائية ونشوة مذهلة، أنا في أقصى درجات السعادة”.

وتلتقي إسبانيا المصنفة السادسة عالميًا، التي لم تتخط دور 16 في مشاركتين سابقتين في النهائيات، مع اليابان أو السويد من أجل مقعد في النهائي في أوكلاند يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت كل الأهداف متأخرة إذ منحت ماريونا كالدينتي التقدم لإسبانيا في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، وانتزعت فان دير جرات التعادل بالدقيقة 91 في مباراتها الأخيرة قبل الاعتزال، لتنقل المواجهة إلى وقت إضافي أمام أكثر من 32 ألف مشجع في استاد ولينجتون.

وأصبحت هولندا، المصنفة التاسعة ووصيفة بطلة النسخة السابقة الولايات المتحدة، آخر مرشحة للقب تودع البطولة العامرة بالمفاجآت، إذ خرجت أميركا وألمانيا وكندا والبرازيل بالفعل.

وجاء التأهل التاريخي لإسبانيا رغم تمرد اللاعبات خلال التحضير للبطولة، حيث رفضت 15 لاعبة الانضمام للمنتخب في سبتمبر/ أيلول الماضي بداعي تأثير المنافسات على صحتهن النفسية وعواطفهن، ووجهن شكاوى مباشرة ضد المدرب خورخي بيلدا.

وأعلن الاتحاد الإسباني عن دعم بيلدا، لكن عادت ست لاعبات فقط من المتمردات للمشاركة في كأس العالم.