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لائحة النخبة لدى السيدات بكرة السلة للموسم الجديد

منذ ساعة واحدة
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اصدرت الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني لكرة السلة لائحة النخبة عند السيدات لموسم 2023-2024 وضمت كل من:

ربيكا عقل، دانيلا فياض، نارينه كيوكجيان، ليلى فارس، رنا الحسيني، زينة إلياس، مغري طوروسيان، ميلودي صانع، كاترين عماد، بيرلا بو نصر، نور غصن، ماتيلدا خليل، ياسمين لحود، ياسمينا أبو سمرا، ياشا زينون، ساندرا بداوي، نانسي المعلوف، سريتا فرج، كارن شماس، ليا ابي غصن، ديمه شاهين، رنا صافي.

علماً أن تاريخ إطلاق البطولة تحدد بتاريخ 18 تشرين الثاني 2023, وسوف يكون إلزامياً على كل نادي إشراف لاعبة أجنبية واحدة في مرحلتي الذهب والإياب ولاعبتين اجنبيتين في مرحلتي النصف نهائي والنهائي.

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