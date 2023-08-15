لاعب إنكليزي سابق: صلاح "شرير".. ومدرّبه "يخاف" منه

رأى لاعب بلاكبرن وتشيلسي الإنكليزيين السابق، كريس سوتون، أنّ النجم المصري محمد صلاح تعامل بشكل “قبيح” بعد استبداله في مباراة تشيلسي وليفربول وتصرف بطريقة “شريرة”، مشيرًا إلى أنّ مدربه يورغن كلوب يخاف منه، ولم يجرؤ على انتقاده بعد مباراة تشيلسي.

وخرج صلاح من مباراة يوم الأحد غاضبًا بعد استبداله باللاعب الشاب بن دوك، ما أثار الكثير من اللغط، إذ طلب منه روي كين أسطورة مانشستر يونايتد بـ”الصمت”، فيما قال كلوب إنّ أرقام صلاح القياسية لا تهمه.

وقال سوتون الذي ارتدى قميص إنكلترا في عام 1997 عبر بودكاست “إتس أول كيكنغ آوت” يوم الثلاثاء: صلاح دمّر هيبة كلوب أمام اللاعبين، لقد تصرف بشكل “قبيح”، وإذا تصرف كل لاعب بتلك الطريقة، فإن ليفربول سيدخل في مشكلة كبيرة، يجب عليه أن يدرك ذلك كأحد قادة الفرق.

وأتبع: صلاح من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي بطريقته “الشريرة” على اللاعبين الشبّان، وحتى كلوب لم يتعامل بشكل جيد مع الموقف، لم يدن ما فعله صلاح ربما لأنه يخاف من الدخول في مشاكل مع أفضل لاعب في فريقه.

وختم سوتون: لا يمكن أن يمر ذلك مرور الكرام، على كلوب معرفة أنّ صلاح قلل من احترامه، وعليه التصرف بشكل أفضل في المستقبل حتى لا يفقد الفريق اتزانه.

ويخوض صلاح موسمه السابع مع النادي الأحمر، إذ يعتبر خامس الهدافين التاريخيين في ليفربول برصيد 186 هدفًا.