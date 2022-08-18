لاعب لبناني ينسحب من بطولة العالم للفنون​ القتالية المختلطة بسبب "إسرائيلي"

أعلن اللاعب اللبناني شربل أبو ضاهر انسحابه من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في ​أبو ظبي​، رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي.

يذكر أنه السنة الماضية، انسحب اللاعب اللبناني عبد الله منياتو من بطولة العالم في ​الفنون​ القتالية المختلطة (MMA) بعد أن جمعته القرعة مع لاعب إسرائيلي.

وانسحب منياتو بشكل مباشر من البطولة المقامة في العاصمة البلغارية صوفيا، بمجرد أن علم بأمر القرعة رافضًا ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، وهو ما قوبل بتفاعل كبير على منصات التواصل عبر وسم باسمه.

وانطلقت بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين لعام 2022 في أبوظبي، يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل، في صالة جوجيتسو أرينا.

وتتراوح أعمار المشاركين في البطولة بين 12 و17 عاما. ووصل عدد المشاركين إلى 498 لاعبا من 41 دولة للمنافسة، بزيادة كبيرة عن معدل المشاركة مقارنة ببطولة العالم للناشئين 2021 في بلغاريا، والتي شارك فيها 331 رياضيا من 23 دولة.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة 3 فئات من المنافسات ابتداء من الناشئين من 12 إلى 13 عاما فئة (C)، والناشئين من 14 إلى 15 عاما فئة (B)، والناشئين من 16 إلى 17 عاما فئة (A).

وحصدت الإمارات ميداليتين اليوم الخميس، واحد ذهبية وأخرى فضية.

وارتفع رصيد الإمارات في البطولة الحالية إلى 4 ميداليات ملونة بفوز زايد الحمادي (13 عاما) ببرونزية وزن تحت 48 كغم، وزايد الظباري (12 عاما) ببرونزية وزن تحت 37 كغم يوم أمس الأربعاء، مع افتتاح فعاليات هذه البطولة.