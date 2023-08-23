لايلز يقترب من الفوز بسباقي السرعة في بطولة العالم

بعد ثلاثة أيام من تتويجه بطلا للعالم في سباق 100 متر، استهل نواه لايلز مشواره للفوز بلقبه الثالث تواليا في سباق 200 متر ببطولة العالم لألعاب القوى دون أي عناء يذكر اليوم الأربعاء حيث فاز بمجموعته في التصفيات بزمن بلغ 20.05 ثانية في يوم تجنب فيه جميع المتنافسين أي زلات.

وتوقع العداء البالغ من العمر 26 عاما أنه سيحقق 19.10 ثانية في سباق 200 متر، وهو ما سيحطم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم يوسين بولت عام 2009 والبالغ 19.19 ثانية، على الرغم من أن هذا الإنجاز لن يتحقق سوى في النهائي بعد غد الجمعة.

وكان لايلز مريضا بكوفيد‭-‬19 قبل التجارب الأمريكية الشهر الماضي.

ولم يشارك في سباق 200 متر هناك، لكنه حقق 19.47 ثانية في لقاء لندن ضمن الدوري الماسي يوم 23 يوليو تموز وتأهل إلى بطولة العالم في بودابست بصفته حامل اللقب.

وقال لايلز، الذي يسعى لأن يصبح أول عداء يفوز بثنائية سباقي السرعة منذ فعلها بولت في 2015 “أحاول أن أجعل كل سباقاتي تبدو سهلة قدر الإمكان، حتى لو لم تكن كذلك.

“تعاملت مع الأمر جيدا اليوم. بعد أول 10 أمتار شعرت أنني بحالة جيدة للغاية، ثم بعد خروجي من المنعطف رأيت (الجاميكي) أندرو هودسون وأدركت أنه سيحاول الضغط بقوة. كان علي أن أفعل ذلك.

“أظهرت له أنني لا أخشى أحدا على الإطلاق. لا يزال لدي أسلحتي ولم أكن بحاجة إليها هنا اليوم”.

وجاء زميلا لايلز الثنائي كيني بيدناريك وإيريون نايتون خلفه في اكتساح أمريكي للميداليات في 2022 وكانا في حالة جيدة أيضا اليوم.

ويملك نايتون البالغ من العمر 19 عاما أفضل رقم شخصي قدره 19.49 ثانية وهو ثاني أسرع زمن بين المتسابقين وكذلك أفضل رقم هذا الموسم بلغ 19.72 ثانية.

وعلى الرغم من صغر سنه فهو بالفعل من أصحاب الخبرة في بطولة العالم وبدا مسيطرا عندما فاز بمجموعته في التصفيات في 20.17 ثانية.

وقدم بيدناريك الحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية أداء قويا ليحقق النصر في الجولة الأخيرة من التصفيات بزمن 20.01 ثانية.

وحقق البريطاني زارنيل هيوز، الحاصل على الميدالية البرونزية في سباق 100 متر يوم الأحد الماضي، 19.73 ثانية الشهر الماضي ليحطم الرقم القياسي الوطني المسجل باسم جون ريجيس وبدا مرتاحا للغاية للفوز في الدور الأول من التصفيات بزمن بلغ 19.99 ثانية والذي ظل الأسرع في اليوم.

وقال “لقد كانت نزهة، شعرت وكأنني أقوم بالإحماء.

“أنا ملهم. لقد أيقظني سباق 100 متر، وهذا يجعلني أكثر نهما للحصول على ميدالية”.