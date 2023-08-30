لا تضيعوا الفرصة.. القمر سيبدو بمظهر ساحر في آخر يوم من شهر آب

ظهر القمر العملاق للمرة الأولى لهذا الشهر في 1 أغسطس، ولكن الظهور الثاني سيزين السماء في 31 أغسطس.

نظرًا لأنه ثاني اكتمال للقمر العملاق في الشهر، فإنه يُطلق عليه أيضًا اسم القمر الأزرق – على الرغم من اختلاف تعريفات الأقمار الزرقاء.

يُعرف التعريف أعلاه بالقمر الأزرق الشهري، لكن البعض يفضل ما يعرف بالقمر الأزرق الموسمي. وهذا هو البدر الثالث في موسم يحتوي على أربعة أقمار كاملة – لذلك قد لا يكون القمر الأزرق هو الثاني من الشهر.

ولكن سواء كنت تعتقد أن الذي سيحدث في 31 أغسطس هو قمر أزرق أم لا، فهو بالتأكيد قمر عملاق، وهو الأكبر من بين الأقمار الأربعة العملاقة التي تحدث هذا العام. سيكون القمر على بعد 222,043 ميلاً (357,344 كيلومترًا) من الأرض، وبالتالي سيظهر البدر أكبر من المتوسط، مما أكسبه لقب القمر العملاق.

في اليوم الذي يسبق اكتمال القمر بيوم، سينضم القمر المكتمل تقريبًا إلى زحل في سماء المساء. حيث سيشكل ضوء القمر الفضي تباينًا دقيقًا مع وهج زحل المصفر. وسيكون الاقتران أعلى بكثير في السماء عند مشاهدته من نصف الكرة الجنوبي.