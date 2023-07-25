لا تقترب منها.. جمهور كيم كارداشيان يحذرون بيكهام

أثارت صورة كيم كارداشيان مع نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام جدلا واسعا لدى جمهور كيم، والذين طالبوا بيكهام بالابتعاد عنها.

وسافرت كيم كارداشيان حول العالم مصطحبة ابنها سانت ويست البالغ من العمر سبع سنوات إلى مباريات كرة قدم مختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، وانضمت كيم وابنها إلى لاعب الكرة ديفيد بيكهام (48 عاماً) وفيكتوريا بيكهام (49 عاماً) في ميامي، فلوريدا، مما أثار غضب المعجبين.



نشرت زوجة اللاعب فيكتوريا بيكهام عدة صور من مباراة نهاية الأسبوع على حسابها الشخصي بموقع إنستغرام، وظهرت أول صورة لكارداشيان، وكانت ذراع ديفيد ملفوفة حول كتفها. ونشرت فيكتوريا أيضاً صوراً لليبرون جيمس (38 عاماً)، ومارك أنتوني (54 عاماً)، وسيرينا ويليامز (41 عاماً)، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وكانت النجمة كارداشيان ترتدي ملابس كاجول مرتدية بنطلون جينز ممزق، وقميص قصير أبيض، وحقيبة شانيل زهرية زاهية، مع تسريحة ذيل الحصان العملية ومكياج خفيف، الأمر الذي أثار حفيظة جمهور فيكتوريا نجمة تلفزيون الواقع في التعليقات، وتساءل كثيرون عن سبب وجود كيم في المقام الأول.

وقال أحد معجبي بيكهام “ابتعد عنها ديفيد فهي ليست صالحة”، وعلق شخص آخر “بيكهام يضع يده على كيم ويتجاهل فيكتوريا”، وأضاف ثالث “فيكتوريا انتبهي من فضلك إنها تمسك بزوجك”. وقال آخر “إلى جميع لاعبي كرة القدم، لا تنخدعوا، كيم تبحث عن رجل”.

يذكر أن لاعب الكرة ديفيد بيكهام هو المالك المشارك لنادي إنتر ميامي وهو نادٍ محترف لكرة القدم مقره في فلوريدا، انتقل إليه مؤخراً النجم ليونيل ميسي.