السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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لا تنامون جيّدًا في الصيف... إليكم الأسباب

منذ 49 دقيقة
أقنعة النوم

أقنعة النوم

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ينام الإنسان في الصيف بشكل أسوأ، ولا يحصل على قسط كاف من النوم مقارنة بالمواسم الأخرى.

وأرجعت اختصاصية علم النوم الطبيبة السبب إلى عوامل عدة، هي:

– انحباس الهواء
– ارتفاع درجة حرارة الهواء في غرفة النوم
– ارتفاع درجة حرارة السرير إذا كان الشخص يستخدم لحافًا شتويًا سميكًا.
– رداءة نسيج الفراش، ما يزيد من التعرق.
– يمكن أن يحصل بنتيجة الطقس الحار اختلال المحلول الملحي “الكهرل” في الجسم، والذي يؤدي بدوره إلى سوء النوم.
– طول النهار: يؤدي تأثير الضوء في شبكية العين إلى انخفاض إنتاج هرمون الميلاتونين في الجسم، ما يؤثر في النوم ومدته.

ونصحت الطبية من أجل نوم جيد في الصيف بـ:

– تهوية الغرفة جيدا قبل النوم.
– تجنب الإكثار من شرب الماء والتقليل من شرب السوائل المحتوية على الكافيين، لمنع اختلال المحلول الملحي “الكهرل” في الجسم.
– استخدام الملاءات وأغطية الألحفة وأغطية الوسائد المصنوعة من الأقمشة الطبيعية في الصيف بصورة خاصة.

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