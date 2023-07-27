لبنان جدّد فوزه على ايران

جدّد منتخب ​لبنان​ لكرة السلة فوزه على نظيره ال​ايران​ي بنتيجة(81-77) في المباراة الودية الثانية التي جرت بعد ظهر الخميس على ملعب مجمّع نهاد نوفل بزوق مكايل بحضور نحو الفي متفرج.

وسبق لمنتخب الأرز ان فاز على المنتخب الايراني(73-66) في المباراة الودية الأولى التي اقيمت مساء الأربعاء على الملعب عينه.

وتأتي المباراتان في اطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم التي ستقام بين 25 آب و10 ايلول المقبلين.

وجاءت المباراة الثانية مثيرة،بعكس المباراة الأولى، اذ حوّل منتخب لبنان تخلّفه بفارق 15 نقطة الى فوز اثلج به صدور عشاقه وجاء في الدقائق القاتلة من المباراة مع العلم أن الايرانيين بدوا افضل حالاً من المباراة الاولى.

ومنذ بداية اللقاء ضغط المنتخب الضيف (9-0) قبل ان ينجح منتخب لبنان في انهاء الربع الأول متخلفاً بفارق نقطة واحدة(19-20)، وفي الربع الثاني تقاربت النقاط مع افضلية للايرانيين لناحية تسجيل الثلاثيات لينتهي الربع الثاني ايرانياً(39-36).

وفي الربع الثالث ضغط الضيوف وسط محاولة لبنانية للعودة الى اجواء اللقاء ووصل الفارق الى 15 نقطة للايرانيين لينجحوا في انهاء هذا الربع بفارق ست نقاط لمصلحتهم(59-53). وفي الربع الرابع والأخير أمطر لاعبا المنتخب اللبناني أمير سعود وهايك كيوكجيان السلة الايرانية بالثلاثيات ليتقلص الفارق رويداً رويداً وسط تشجيع هستيري للجمهور من كافة الفئات العمرية للمنتخب اللبناني في وقت فقد لاعبو المنتخب الايراني تركيزهم في ظل المد اللبناني لينتهي اللقاء بفوز لبنان (81-77) في مباراة كبيرة خاضها المنتخب اللبناني وعاد من بعيد وليحقق فوزين معنوين وديين على ايران خلال 24 ساعة.