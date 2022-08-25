الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي

منذ 9 دقائق
غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي

غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي

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نشرت الهئية العامة لخفر السواحل الإيطالية مقطع فيديو يوثق لحظات “مذهلة” ليخت فاخر وهو يغرق قبالة السواحل الإيطالية، وفقا لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست”.

وفي التفاصيل، فقد تعرض يخت قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع لحادث انقلاب، وأظهر الفيديو غرق اليخت الذي يمتد على طول 130 قدما تقريبا (39.6 متر) ببطء.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن وسائل إعلام محلية أن اليخت كان يبحر من شبه جزيرة جاليبولي التركية إلى ميلاتسو في صقلية، يوم السبت، عندما بدأ في امتصاص المياه وغرق في النهاية بعد بضع ساعات على بعد حوالي تسعة أميال بحرية قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي.

وأكد قوات خفر السواحل الإيطالي عبر تويتر إنقاذ جميع أفراد الطاقم والركاب ونفت إصابة أحد بأذى، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا لتحديد سبب غرق اليخت.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليخت بدا وكأنه يمتص المياه من مؤخرته، وأن خمسة أشخاص، أربعة ركاب وفرد من الطاقم، أنقذوا على متن دورية رومانية تعمل نيابة عن خفر السواحل الأوروبية “غرونتيكس”، حيث نقلوا إلى مدينة كاتانزارو، وفقا لما أفادته وكالة “ANSA” الإيطالية.

وذكرت الوكالة ذاتها أن قارب سحب أنقذ من كان على متن اليخت قبل أن يحاول سحب اليخت، لكن الزاوية التي غرق فيها اليخت والظروف الجوية السيئة منعت من انتشاله.

    المصدر :
  • الحرة

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