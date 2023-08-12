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لقب تاريخي.. لايبزيغ يهزم بايرن ويتوج بطلا لكأس السوبر الألماني

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 12:06 صباحًا
من مباراة لابيزيغ وبايرن- رويترز

من مباراة لابيزيغ وبايرن- رويترز

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توج لايبزيغ بلقب كأس السوبر الألماني للمرة الأولى في تاريخه، وذلك على حساب بايرن ميونخ.

المباراة جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب “أليانز أرينا”، وذلك بمناسبة افتتاح الموسم الجديد لكرة القدم الألمانية.

واستطاع لايبزيغ تحقيق لقب كأس السوبر الألماني 2023 عقب فوزه على بايرن ميونخ بثلاثية دون رد.

ثلاثية لايبزيغ جاءت عن طريق الإسباني المتألق داني أولمو في الدقائق 3 و44 و68.

وبذلك، أفسد لايبزيغ ونجمه أولمو احتفالية بايرن ميونخ باستقدام المهاجم الإنجليزي الكبير هاري كين.

وظهر كين كبديل في الشوط الثاني بعد ساعات قليلة من التعاقد معه في صفقة تاريخية من توتنهام.

وتعاقد بايرن ميونخ مع كين مقابل 120 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والأندية الألمانية بشكل عام.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي يخسر فيها بايرن ميونخ لقب السوبر الألماني وذلك منذ عام 2018 حين هزم 0-3 ضد بروسيا مونشنغلادباخ.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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