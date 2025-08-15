الجمعة 21 صفر 1447 ﻫ - 15 أغسطس 2025 |
لقطة طريفة.. حيوان "الموظ" يسرق الأضواء في محيط لقاء ترامب وبوتين

منذ ساعة واحدة
حيوان الموظ - من الفيديو (رويترز)

حيوان الموظ - من الفيديو (رويترز)

قبيل ساعات قليلة من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، أظهرت مشاهد تجول حيوان “الموظ” في محيط قاعدة إلمندورف– ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا التي ستستضيف قمة بوتين وترامب.

وبدا “الموظ” في المشاهد المصورة التي نشرتها وكالة “رويترز” يتجول بمنتهى الهدوء والراحة دون أي اضطراب أو انزعاج.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع بوتين في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة في أنكوريج.

قاعدة إلمندروف- ريتشاردسون
وقد لعبت هذه القاعدة، التي أُنشئت بدمج قاعدة إلمندورف الجوية وقاعدة فورت ريتشاردسون العسكرية عام 2010، دورًا استراتيجيًا رئيسيًا في مراقبة وردع الاتحاد السوفيتي خلال معظم فترة الحرب الباردة، وفق ما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.

فعلى مدار تاريخها الطويل، استضافت القاعدة أعدادًا كبيرة من الطائرات، وأشرفت على تشغيل مجموعة متنوعة من مواقع رادار الإنذار المبكر التي كانت تهدف إلى رصد النشاط العسكري السوفيتي وأي إطلاق نووي محتمل. وقد استحقت القاعدة آنذاك شعار “الغطاء الجوي لأميركا الشمالية”، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

لكن رغم التغيرات الحاصلة منذ ذلك الحين، لا تزال القاعدة تستضيف أسراب طائرات رئيسية، بما في ذلك مقاتلة الشبح إف-22 رابتور.

كما لا تزال طائراتها ترصد وتعترض الطائرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي الأميركي.

