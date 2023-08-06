للمرة الأولى.. تقنية الـVAR في الدوري اللبناني

ستشهد مباراة العهد بطل لبنان والراسينغ ضمن المرحلة الأولى من الدوري اللبناني لكرة القدم، اليوم، اختبار تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للمرة الأولى.

ويأتي هذا الاختبار لإكمال الخطوات الضرورية قبل الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي للعبة من اجل اعتماد التقنية نهائياً في المباريات المحلية.

هذا وأفاد مصدر رسمي رفيع المستوى في الاتحاد اللبناني انه ستتم العودة الى الـ VAR اليوم من دون التدخل في القرارات النهائية للحكام كون حضور هذه التقنية سيكون ضمن سياق الاختبار لا اكثر.

يذكر ان المباراة المذكورة أعلاه ستنقل مباشرةً على الهواء عبر شاشة الـmtv ابتداءً من الساعة 16.20 بعد الظهر.

تقنية الـ VAR

تقنية “VAR” في كرة القدم تشير إلى “Video Assistant Referee” أو “حكم الفيديو المساعد”، تقنية تستخدم في مباريات كرة القدم لمساعدة الحكام في اتخاذ قرارات صحيحة باستخدام تقنية الفيديو وإعادة التشغيل.

تمثل تقنية VAR تقدمًا كبيرًا في عالم كرة القدم، حيث يمكن لحكام المباريات استخدام الفيديو لمراجعة مواقف محددة مثل الأهداف المثيرة للجدل، وتقديم ضربات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، واللحظات الحاسمة الأخرى. تساهم هذه التقنية في زيادة العدالة والدقة في اتخاذ القرارات وتقليل الأخطاء التحكيمية.

عندما يستخدم حكم المباراة تقنية VAR، يتم مراجعة اللقطات من مكان الحدث باستخدام الفيديو، ويمكنه إعادة التشغيل للتأكد من صحة القرار.

يمكن للحكام المساعدين استخدام هذه التقنية لتقديم توصيات للحكم الرئيسي لاتخاذ القرار النهائي.