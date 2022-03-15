للمرة الأولى.. نيللي كريم تكشف عن رأي أبنائها بزواجها الثاني

علقت الفنانة نيللي كريم على قرار زواجها الثاني من اللاعب هشام عاشور ورأي أولادها قائلة:” أولادي بيحترموا القرارات التي تخص حياتي الشخصية”.

وأضافت نيللي كريم في تصريحات تلفزيونية أنه خلال النقاش مع ابنائها، لا يستطع أحد التأثير في قراراتها، وفي المقابل، لا ترغم أحد على الأخذ برأيها، مؤكدة أنها تؤمن بالديمقراطية، وتفضل أن يأخذ كل منهم قراره بنفسه، ويكون مقتنع به حتى ولو كان خطأ.

كما أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها لا تفرض رأيها على أولادها، وعندما يتخذون قراراً ما فإن دورها يقتصر على الاستشارة والنصح، لأنه برأيها “لا يوجد صح مطلق أو خطأ مطلق”.

وتابعت: “الزواج الثاني قراري، وطالما قررت يبقى هنفذ سواء زواج أو أي شيء، وأولادي تربوا على احترام قراري، وتدور بيني وبين أولادي نقاشات في كل المواضيع”.

من ناحية أخرى، تخوض نيللي كريم، سباق رمضان 2022 بمسلسل “فاتن أمل حربي”. ويظهر شريف سلامة في دور زوج نيللي كريم ووالدته فادية عبد الغني، ويحدث انفصال بينهما بعد إنجابهما طفلين، وتتصاعد الأحداث بينهما بعد ذلك، بينما تجسد نيللي كريم دور موظفة بالشهر العقاري وتعيش رحلة معاناة خلال الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل “ضد الكسر” والذى عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة محمد فراج، لقاء الخميسي، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤي عمران، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامي مغاوري وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.