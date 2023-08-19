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للمرة الرابعة.. السويد تهزم أستراليا وتحسم "برونزية" كأس العالم للسيدات

منذ 11 دقيقة
منتخب السويد للسيدات

منتخب السويد للسيدات (رويترز)

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حسمت السويد الميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الرابعة، بتغلبها 2-صفر على أستراليا التي تشارك في تنظيم البطولة اليوم السبت.

وحصلت السويد، المصنفة الثالثة عالميًا، على ركلة جزاء في الدقيقة 28، بعدما تبين بالرجوع إلى حكم الفيديو المساعد، أنّ الأسترالية كلير هانت عرقلت ستينا بلاكستينيوس. وأحرزت فريدولينا رولفو هدفًا من علامة الجزاء.

وضاعفت قائدة السويد كوسوفار أسلاني، تقدم الفريق بعد مرور ساعة من عمر المباراة بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مكللة هجمة مرتدة سريعة.

ورغم مرارة الهزيمة، فإنّ المنتخب الأسترالي حقق أفضل نتيجة في البطولة، إذ لم يسبق له تجاوز دور الثمانية.

وتلعب إنجلترا أمام إسبانيا في النهائي المقرر غدًا الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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