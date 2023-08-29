لمدة أربع سنوات.. إيفرتون يتعاقد مع المهاجم البرتغالي بيتو

أعلن إيفرتون متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرتغالي بيتو من أودينيزي الإيطالي لمدة أربع سنوات.

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل مالية لكن وفقا لتقارير وسائل إعلام بريطانية تبلغ قيمة صفقة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما 25.8 مليون جنيه إسترليني (32.43 مليون دولار).

ولم يحقق إيفرتون أي نقطة وفشل في التسجيل في أول ثلاث مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وظهر بيتو لأول مرة في الدوري البرتغالي مع بورتيمونينسي في أغسطس\آب 2019.

وبعد أن سجل 11 هدفا في 30 مباراة بالدوري في موسمه الثاني مع النادي، انضم إلى أودينيزي على سبيل الإعارة لمدة موسم في 2021.

وشهد موسمه الأول في إيطاليا تسجيل المهاجم 11 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإيطالي. وتعاقد معه أودينيزي بشكل دائم مقابل سبعة ملايين يورو (7.55 مليون دولار).

وسجل بيتو الموسم الماضي 10 أهداف في الدوري في 33 مباراة، وحاول إيفرتون التعاقد مع اللاعب في يناير\كانون الثاني من العام الجاري.

وقال بيتو “عندما يسعى فريق بحجم إيفرتون لشرائك في يناير ثم يأتي مرة أخرى في الصيف تشعر أنه يرغب حقا في التعاقد معك وهذا ما جعل القرار سهلا بالنسبة لي أيضا”.

ويحل إيفرتون ضيفا على دونكاستر روفرز فريق الدرجة الرابعة في الدور الثاني لكأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء قبل أن يتوجه إلى شيفيلد يونايتد في مباراته المقبلة بالدوري السبت.