لن تصدق ما فعله سفاح التجمع بمصر.. اعتدى جنسياً على كلب وتعامل مع "عبده الميت"!

كشف موقع “مصراوي” أنه تبين من اعترافات ما بات يعرف إعلاميا بـ”سفاح التجمع” في مصر أمام جهات التحقيق ومعاينة شقته وسيارته، أنها كانت مزودة بكاميرات حديثة لتصويره أثناء ممارسة الرذيلة، وتلذذه بتعذيب ضحاياه.

ووفق “مصراوي” فإن المتهم كان يجري بثا مباشرا على “الدارك ويب” خلال تعذيب ضحاياه، وممارسة الرذيلة معهن، كما صوّر مقاطع فيديو من ذات النوعية وروّج لها أيضا في ذات الموقع.

وأشار الموقع إلى أن معاينة إحدى الغرف في شقته كشفت وجود كاميرات بدقة “4k”، كانت تستخدم في تصوير الضحايا.

من جهته، نقل موقع “المصري اليوم” عن مصادر مطلعة على التحقيقات أن “سفاح التجمع” سبق له أن اعتدى جنسيا على الكلب خاصته، ثم خنقه وقطّع جسده لأجزاء صغيرة، ودفنها في منطقة نائية.

وأكد الموقع أيضا تخصيص “سفاح التجمع” لغرفة في شقته “معزولة الصوت” لتصوير مقاطعه البشعة.

يذكر أن المجرم كان اعترف أمام جهات التحقيق بأنه كان يتناول مخدر “الأيس” عن طريق شخص كان يصنعه له خصيصا من محافظة بورسعيد.

وكشف أن الشخص ويدعى “عبده الميت”، بأنه كان يقوم بصناعة مخدر الأيس في منزله بمحافظة بورسعيد، ويقوم بتوصيله له في مكان سكنه بالتجمع الخامس في القاهرة، وذلك مقابل مبلغ مادي كبير.

بناء على ذلك، قررت جهات الأمن القبض على تاجر المخدرات، الذي اعترف بدوره بقيامه بتصنيع المواد المخدرة ولا علاقة له بجرائم القتل.

أتى هذا بعدما ألقت السلطات المصرية مؤخراً القبض على سيدة تدعى “حنان”، وتبيّن أنها كانت تجلب للمجرم الفتيات.

وأوضحت المتهمة أن الصديقة المقربة لـ”شهد” ابنة حنان، كانت واحدة من ضحايا السفاح.

واعترفت شريكة السفاح بأنها كانت تحصل منه على مبالغ مالية مقابل استقطاب فتيات مناسبات لرغباته.

كما كشفت أنه كان يطلب منها فتيات لممارسة الرذيلة يكن من ذوات الخبرة، وهي الأخرى كانت تبحث له عن طلباته من أجل المال.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المجرم ظهر في العديد من الفيديوهات التعليمية على تيك توك وهو يشرح كيفية تحدث الإنجليزية بالمصطلحات الأمريكية الدارجة، كما ظهر في مقطع وهو يروّج لتطبيق يساعد على تتبع تحركات الأطفال والزوجات؛ للاطمئنان على سلامتهم خارج المنزل.

وحظي الحساب المنسوب لقاتل التجمع الخامس المتسلسل، عبر “تيك توك”، بمتابعة أكثر من 600 ألف مستخدم، كما حققت مقاطع الفيديو التي صنعها أكثر من 7 ملايين إعجاب.

ورجّح البعض أن تكون شهرة المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد سهلت تواصله مع ضحاياه من فتيات الليل اللاتي استقطبهن عبر تلك المنصات.