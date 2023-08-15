"لن تلعب مع ريال مدريد".. مبابي يُغضب الإسبان بـ "ابتسامته"

لم تمر الصورة التي نشرها حساب باريس سان جيرمان نهاية الأسبوع الماضي عن عودة كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية بابتسامة عريضة مرور الكرام على الإعلام المنتمي لريال مدريد، إذ شنّ مجموعة من الصحافيين المعروفين هجومًا على اللاعب الفرنسي، قائلين إنه لن يرتدي قميص ريال مدريد مجددًا.

وعاد مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان يوم السبت، بعد عدة محادثات عقدها مع إدارة النادي، إذ كان يتدرب مع اللاعبين غير المرغوب بهم، وذلك بعدما أبلغ الإدارة بعزمه الرحيل نهاية الموسم المقبل ورفضه تجديد العقد، بينما تتمسك الإدارة بشرطي التجديد أو الرحيل الآن.

ونقلت إذاعة “كادينا سير” آراء عدة صحافيين يهتمون بأخبار ريال مدريد، إذ أجمعوا بأن فرص مبابي بارتداء القميص الأبيض باتت أقل وأقل، إذ قال راؤول رويز: راهن كثيرون على قدوم مبابي وخسروا. بينما ذكر رافا ألكورتا: مبابي يريد الرحيل عن باريس.. لكن هل إلى ريال مدريد؟

وكان الصحافي الشهير توماس رونسيرو الأكثر حدة في انتقاداته تجاه مبابي إذ قال: أشعر بالراحة الآن بعد ما حدث، فالريال لن يعطيه فلسًا واحدًا، ولا أريده في ريال مدريد، إنه رجل يثير المتاعب، ولم يفز بأي بطولة كبرى مع النادي، حتى النهائي الأوروبي الذي خاضه كان أمام بايرن ميونخ (2020) وخسره.

وختم رونسيرو حديثه: مبابي أنت تعرف ما أقوله لك، لن تلعب لريال مدريد على الإطلاق.