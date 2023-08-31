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لوكاكو ينضم إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد

منذ 15 ثانية
روميلو لوكاكو

روميلو لوكاكو

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انتقل روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا من تشيلسي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد كما أعلن الناديان (الخميس 31-8-2023).

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت ثمانية ملايين يورو (8.70 مليون دولار) وتشمل الحوافز.

وسيجتمع لوكاكو (30 عاما) مجددا بمدرب روما جوزيه مورينيو الذي لعب تحت قيادته في تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وقال لوكاكو “الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعا إضافيا لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد”.

وأضاف “نلت فرصة التحدث مع الملاك مؤخرا واندهشت من طموحهم، الآن يتعين علينا العمل والتحلي بالتواضع والتطور مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق بزملائي داخل وخارج الملعب”.

وذكرت وسائل إعلام أن لوكاكو، الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلان في الموسم الماضي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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