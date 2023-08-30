لوكير يعود إلى تشكيلة منتخب ويلز

قال الاتحاد الويلزي لكرة القدم، الأربعاء، إنه تم استدعاء توم لوكير مدافع لوتون تاون إلى تشكيلة المنتخب الأول لخوض مباراتي كوريا الجنوبية ولاتفيا بعد تعافيه التام عقب خضوعه لجراحة في القلب.

وانهار لوكير خلال فوز لوتون في المباراة الأخيرة بدورة الترقي في استاد ويمبلي ضد كوفنتري سيتي يوم 27 مايو آيار الماضي. وأمضى قائد الفريق خمسة أيام في المستشفى وخضع لجراحة لعلاج الرجفان الأذيني.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما للتدريبات التحضيرية للموسم الجديد في لوتون بعد حصوله على موافقة كاملة على المشاركة. ولعب لوكير في مباراتي الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، وفي الفوز على جيلينجام المنتمي للدرجة الرابعة في كأس الرابطة الإنجليزية أمس الثلاثاء.

وقال روب بيدج مدرب ويلز للصحفيين عند إعلان التشكيلة “إنها قصة رائعة. شاهدنا جميعا تطور الأحداث في المباراة الأخيرة بدورة الترقي. كنا جميعا في حالة قلق (على حالته)، لكن لم يكن هناك أي شيء سوى المشاعر الإيجابية منذ ذلك اليوم”.

وأضاف “لديه بعض الأخبار الرائعة، عاد إلى طبيعته ويلعب الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا أمر لا يصدق بالنسبة له أيضا”.

وتم اختيار لوكير ضمن تشكيلة ويلز التي شاركت في نهائيات كأس العالم في قطر العام الماضي وفي مباراتيها بتصفيات بطولة أوروبا 2024 في مارس آذار الماضي. لكنه غاب عن اخر مباراتين في التصفيات عندما خسرت ويلز أمام أرمينيا وتركيا.

وستلعب ويلز مع كوريا الجنوبية وديا في السابع من سبتمبر أيلول المقبل قبل أن تسافر إلى لاتفيا لخوض مباراة بتصفيات بطولة أوروبا في 11 من الشهر ذاته.

واختار بيدج تشكيلة مؤلفة من 25 لاعبا لكلا المباراتين، وضم مدرب ويلز ثلاثة لاعبين لم يسبق لهم اللعب وهم توم كينج ومورجان فوكس ووليام كولين.