ليفربول يتحرك لحسم صفقته الثالثة

يسعى ليفربول إلى التعاقد مع روميو لافيا، لاعب وسط فريق ساوثهامبتون، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

جذب البلجيكي لافيا، لاعب ساوثهامبتون، أنظار العديد من الفرق، بعد أدائه الرائع مع القديسين خلال الموسم المنصرم رغم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن ليفربول يستعد لتقديم عرض رسمي، لكن إدارة ساوثهامبتون ستطلب مبلغًا كبيرًا يُقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة الريدز ستتفاوض.

وحسم ليفربول صفقتين خلال الانتقالات الحالية، بعدما نجح في التعاقد مع لاعب وسط برايتون، الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، ولاعب وسط لايبزيج، المجري دومينيك سوبوسلاي.

ويعتبر ليفربول واحدًا من المهتمين بضم روميو لافيا، إلى جانب آرسنال وتشيلسي أبرز المستهدفين للاعب، لكن حتى الآن لم يتقدم أي منهم بعرض رسمي.

انتقل روميو لافيا، إلى ساوثهامبتون في صيف 2022 بمبلغ 11.7 مليون إسترليني، قادمًا من فريق مانشستر سيتي، ولديه عقد حتى يونيو 2027، ولعب 29 مباراة في الدوري الإنجليزي بدأ 26 منها، سجل هدفًا ولم يصنع وتلقى 9 بطاقات صفراء، وقدم أداء دفاعيًا جيدًا.