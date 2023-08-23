ليفربول يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد

تلقى فريق ليفربول خبرًا سارًا قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد، الأحد المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب “سانت جيمس بارك” مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

وشعر جمهور ليفربول بحالة من القلق بشأن ثنائي الفريق، لويس دياز وترينت ألكسندر أرنولد بسبب وجود مخاوف حول إصابتهما ضد بورنموث، السبت الماضي.

وفاز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من الدوري، على ملعب “الأنفيلد”.

ولم يتمكن أرنولد من استكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الشوط الثاني، وأوضح المدرب يورجن كلوب أنه تلقى ضربة ولكن دون وجود التواء.

كذلك تلقى لويس دياز العلاج، على أرضية الملعب، قبل استبداله في الشوط نفسه.

ولكن شبكة “ليفربول إيكو” الإنجليزية ذكرت أن ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز شاركا في تدريبات ليفربول اليوم.

وأوضحت أن كلا اللاعبين شاركا في التدريبات الجماعية استعدادًا لملاقاة نيوكاسل، حيث ظهرا بشكل طبيعي.

🚨 Trent Alexander Arnold & Luis Diaz in training today 🔥 pic.twitter.com/LfIvlZuapB — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) August 22, 2023