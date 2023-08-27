ليفربول يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة نيوكاسل

تلقى ليفربول ضربة موجعة، بغياب أحد أعمدة الدفاع قبل القمة المرتقبة ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة في البريميرليغ.

وحصد ليفربول، 4 نقاط من تعادل صعب أمام تشيلسي، ثم الفوز بصعوبة ضد بورنموث، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الانتصار للاستمرار في مطاردة المنافسين على قمة الدوري الإنجليزي، بينما يريد نيوكاسل تحقيق فوز قوى على ملعبه، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها ضد مانشستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الماضية.

وتقام المباراة يوم غدا الأحد المواق (27 أغسطس)، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب سانت جيمس بارك.

كوناتي يغيب عن صفوف ليفربول

ووفقًا لموقع ذا أتلتيك البريطاني، فإن ابراهيما كوناتى سيغيب عن صفوف فريق ليفربول في المواجهة المرتقبة ضد نيوكاسل في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ولم يكشف نادي ليفربول عن موقف إصابة كوناتى، حتى الأن، ومن المتوقع أن يحل الكاميروني جويل ماتيب مكان الدولى الفرنسي في مباراة نيوكاسل المقبلة.

وتواجه الفريقين من قبل (56) مباراة في الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول في (33) لقاء مسجلا 113 هدفا، بينما انتصر نيوكاسل يونايتد في (11) لقاء مسجلا 58 هدفا، وكان التعادل حاضرا في 12 مواجهة.