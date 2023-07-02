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ليفربول يضم المجري سوبوسلاي من لايبزيغ بـ70 مليون يورو

منذ 16 ساعة
دومينيك سوبوسلاي

دومينيك سوبوسلاي

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قال ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ضم المهاجم المجري دومينيك سوبوسلاي من رازن بال شبورت لايبزيج الألماني، الأحد.

ولم يوضح ليفربول التفاصيل المالية للعقد لكن وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أنه دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 70 مليون يورو (76.38 مليون دولار).

ويعد سوبوسلاي البالغ عمره 22 عاما هو ثاني المنضمين إلى ليفربول بعد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في ظل مساعي ليفربول لتعزيز خط وسطه بعد موسم مخيب للآمال.

وقال سوبوسلاي في بيان “كانت الأيام الثلاثة أو الأربعة الأخيرة طويلة جدا، لم تكن بهذه السهولة. لكن في نهاية المطاف أنا هنا وأنا سعيد ولا أطيق الانتظار لبدء مشواري”.

وأضاف “إنه ناد تاريخي بحق، ويملك لاعبين جيدين جدا ومدربا جيدا، وكل شيء جيد. بالنسبة لي إنه أمر مثالي أن أتخذ الخطوة التالية في مثل هذا النادي. الجماهير والملعب، كل شيء جيد جدا”.

ومنذ انضمامه إلى لايبزيج في شتاء 2021، سجل اللاعب المجري الدولي 20 هدفا وصنع 22 هدفا في 91 مباراة.

وقاد سوبوسلاي لايبزيج للفوز بكأس ألمانيا مرتين متتاليتين وسجل الهدف الثاني في الفوز 2-صفر على أينتراخت فرانكفورت في النهائي مطلع الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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