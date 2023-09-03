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ليفربول يهزم أستون فيلا ويحقق فوزه الثالث على التوالي

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2023 6:08 مساءً
فريق ليفربول- رويترز

فريق ليفربول- رويترز

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حقق ليفربول فوزه الثالث على التوالي وتفوق 3-صفر على أستون فيلا ليصبح ثالثا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وافتتح دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول التسجيل بعد ثلاث دقائق، وأضاف ماتي كاش الهدف الثاني بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 22، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف بعد الاستراحة بعشر دقائق.

وتقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

وأهدر داروين نونيز مهاجم ليفربول أكثر من فرصة خطيرة أبرزها بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيمن من صلاح لكنه وضعها برأسه من مدى قريب خارج المرمى بغرابة.

وتجمد رصيد أستون فيلا عند ست نقاط من أربع مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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